Появились фото простреленной машины, на которой ехали убитые в ЦАР журналисты

На снимках видны, предположительно, пулевые отверстия, в том числе в лобовом стекле.

На автомобиле Mitsubishi L200, на котором по Центральноафриканской Республике передвигались российские журналисты, осталось несколько пулевых отверстий. Об этом свидетельствуют фотографии, которые оказались в распоряжении РБК.

Фото: источник РБК

Как сообщается, подлинность снимков подтвердил источник, знакомый с ходом следствия. По его словам, автомобиль находится в столице, городе Банги.

На лобовом стекле видно отверстие со стороны пассажира. Ещё одно — на левой задней двери.

Фото: источник РБК

Напомним, 31 июля в ЦАР были обнаружены убитыми военный корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев. Их тела перевезли в госпиталь. Ожидается, что вскоре они будут направлены в Россию.