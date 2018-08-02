Появились фото простреленной машины, на которой ехали убитые в ЦАР журналисты
Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
На снимках видны, предположительно, пулевые отверстия, в том числе в лобовом стекле.
На автомобиле Mitsubishi L200, на котором по Центральноафриканской Республике передвигались российские журналисты, осталось несколько пулевых отверстий. Об этом свидетельствуют фотографии, которые оказались в распоряжении РБК.
Фото: источник РБК
Как сообщается, подлинность снимков подтвердил источник, знакомый с ходом следствия. По его словам, автомобиль находится в столице, городе Банги.
На лобовом стекле видно отверстие со стороны пассажира. Ещё одно — на левой задней двери.
Фото: источник РБК
Напомним, 31 июля в ЦАР были обнаружены убитыми военный корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев. Их тела перевезли в госпиталь. Ожидается, что вскоре они будут направлены в Россию.
Озвучивались разные версии по поводу гибели журналистов. В том числе о том, что их могли убить ради ограбления. Они были найдены без денег и техники.