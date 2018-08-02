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Регион
Опубликовано 2 августа 2018, 16:18

Появились фото простреленной машины, на которой ехали убитые в ЦАР журналисты

Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: &copy; РИА Новости/Евгения Новоженина

Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

На снимках видны, предположительно, пулевые отверстия, в том числе в лобовом стекле.

На автомобиле Mitsubishi L200, на котором по Центральноафриканской Республике передвигались российские журналисты, осталось несколько пулевых отверстий. Об этом свидетельствуют фотографии, которые оказались в распоряжении РБК.

Фото: источник РБК

Фото: источник РБК

Как сообщается, подлинность снимков подтвердил источник, знакомый с ходом следствия. По его словам, автомобиль находится в столице, городе Банги.

На лобовом стекле видно отверстие со стороны пассажира. Ещё одно — на левой задней двери.

Фото: источник РБК

Фото: источник РБК

Напомним, 31 июля в ЦАР были обнаружены убитыми военный корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев. Их тела перевезли в госпиталь. Ожидается, что вскоре они будут направлены в Россию.

Озвучивались разные версии по поводу гибели журналистов. В том числе о том, что их могли убить ради ограбления. Они были найдены без денег и техники.

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Андрей Григорьев
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