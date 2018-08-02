Генштаб заявил, что Сирия восстановила контроль над границей с Иорданией
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Правительственные войска восстановили контроль над сирийско-иорданской границей. Там же создали условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.
— Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развёрнутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года № 350, — добавил Рудской.
Генерал-полковник напомнил, что с 2012 года работа международных наблюдателей была приостановлена в связи с угрозой жизни.
Ранее сообщалось, что власти Сирии при поддержке ВКС РФ установили контроль над тремя провинциями — Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра.