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Регион
Опубликовано 2 августа 2018, 16:25

Генштаб заявил, что Сирия восстановила контроль над границей с Иорданией

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Правительственные войска восстановили контроль над сирийско-иорданской границей. Там же создали условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

— Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развёрнутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года № 350, — добавил Рудской.

Генерал-полковник напомнил, что с 2012 года работа международных наблюдателей была приостановлена в связи с угрозой жизни.

Ранее сообщалось, что власти Сирии при поддержке ВКС РФ установили контроль над тремя провинциями — Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра.

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Янковская Ольга
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