Генштаб заявил, что Сирия восстановила контроль над границей с Иорданией

Правительственные войска восстановили контроль над сирийско-иорданской границей. Там же создали условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

— Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развёрнутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года № 350, — добавил Рудской.

Генерал-полковник напомнил, что с 2012 года работа международных наблюдателей была приостановлена в связи с угрозой жизни.