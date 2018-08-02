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Регион
Опубликовано 2 августа 2018, 17:08

Марго Робби и Николь Кидман сыграют в фильме о сексуальных домогательствах

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Andres Kudacki

Фото: © AP Photo/Andres Kudacki

Популярные американские актрисы будут исполнять роли сотрудниц новостной сети Fox News.

Студия Annapurna сообщила, что Марго Робби находится на финальной стадии переговоров по поводу роли в пока безымянном фильме о сотрудницах новостной сети Fox News. Помимо неё в фильме точно сыграют Шарлиз Терон и Николь Кидман — они исполнят роли ведущих новостей Мегин Келли и Гретхен Карлсон.

Что же касается Робби, она должна сыграть помощницу продюсера. Сюжет будущего фильма расскажет о женщинах, попытавшихся изменить сложившуюся на канале "токсичную" культуру из-за преобладающего количества мужчин и местного босса Роджера Эйлса. Последний руководил Fox News и помог карьере Келли, Карлсон, а также Шона Хэннити с помощью своего авторитета и связей. В 2016 году Эйлс оставил свой пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах, в том числе со стороны Карлсон и Келли.

Над фильмом работает сценарист "Игры на понижении" Чарльз Рэндольф, а режиссёром будет Джей Роуч, известный по "Трамбо" и трём частям серии про Остина Пауэрса.

Дата начала съёмок и премьеры фильма неизвестны.

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Сергей Сурепин
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