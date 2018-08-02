Марго Робби и Николь Кидман сыграют в фильме о сексуальных домогательствах

Студия Annapurna сообщила, что Марго Робби находится на финальной стадии переговоров по поводу роли в пока безымянном фильме о сотрудницах новостной сети Fox News. Помимо неё в фильме точно сыграют Шарлиз Терон и Николь Кидман — они исполнят роли ведущих новостей Мегин Келли и Гретхен Карлсон.

Что же касается Робби, она должна сыграть помощницу продюсера. Сюжет будущего фильма расскажет о женщинах, попытавшихся изменить сложившуюся на канале "токсичную" культуру из-за преобладающего количества мужчин и местного босса Роджера Эйлса. Последний руководил Fox News и помог карьере Келли, Карлсон, а также Шона Хэннити с помощью своего авторитета и связей. В 2016 году Эйлс оставил свой пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах, в том числе со стороны Карлсон и Келли.