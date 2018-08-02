Культовый сериал "Альф" получит продолжение

Пришелец, который очень любит кошек, снова появится на экранах. Проектом занимается Warner Bros.

В Сети появилась информация, что сериал про Альфа станет прямым продолжением оригинала. Популярный пришелец вернётся на Землю, однако попадёт уже абсолютно в другую семью среднего класса и будет адаптироваться к современным реалиям.

Пока нет информации, будет ли Альф (от Alien Life Form — "инопланетная форма жизни") вновь кукольным или студия прибегнет к компьютерной графике. Сейчас проект находится на ранних стадиях разработки — им занялись только в мае 2018 года.