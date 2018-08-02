Режиссёр "Звёздных войн" пришёл в "Твиттер" в честь старта съёмок 9-го эпизода
Фото: © Joel Ryan/Invision/AP
Джей Джей Абрамс использовал свой любимый приём и намекнул на появление "Тысячелетнего сокола".
В честь начала съёмок девятого эпизода "Звёздных войн" режиссёр фильма Джей Джей Абрамс написал своё первое сообщение в "Твиттере". В нём он отметил старт непосредственной работы на площадке с актёрами, а также почтил память покойной Кэрри Фишер, которая в последний раз появится в саге благодаря неиспользованным ранее кадрам.
Также к своему сообщению Абрамс прикрепил изображение, выполненное в его любимом стиле, — повёрнутую на 45 градусов фотографию задней части профессиональной камеры и куска декораций, "замазанного" лёгким эффектом размытия. Фанаты "Звёздных войн" изучили фото и установили, что на нём видна часть кабины космического корабля Хана Соло "Тысячелетний сокол" — единственного уцелевшего после событий "Последних джедаев".
Напомним, премьера девятого эпизода "Звёздных войн" состоится 20 декабря 2019 года.