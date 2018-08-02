Режиссёр "Звёздных войн" пришёл в "Твиттер" в честь старта съёмок 9-го эпизода

В честь начала съёмок девятого эпизода "Звёздных войн" режиссёр фильма Джей Джей Абрамс написал своё первое сообщение в "Твиттере". В нём он отметил старт непосредственной работы на площадке с актёрами, а также почтил память покойной Кэрри Фишер, которая в последний раз появится в саге благодаря неиспользованным ранее кадрам.