Кинокомпания Sony открыла собственное подразделение в России
Фото: © Sony Pictures
Теперь фирма будет заниматься производством фильмов вместе с российскими продюсерами.
Студия Sony Pictures открыла собственное подразделение в России. Оно будет отвечать за прокат фильмов, а также заниматься производством картин студии совместно с российскими продюсерами.
Генеральным директором "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг" в России назначен Антон Сиренко. До этого он руководил Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, через которую Sony Pictures показывала и продвигала свои фильмы в России.
Сиренко решил покинуть компанию ещё год назад, чтобы сосредоточиться на выпуске картин Sony Pictures совместно с российскими продюсерами. Теперь он сможет самостоятельно принимать решения об участии студии в производстве российских фильмов.
Также стало известно, что именно выпуск российских фильмов создал конфликт интересов в совместном предприятии Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, так как студии начали конкурировать за фильмы.