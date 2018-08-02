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Регион
Опубликовано 2 августа 2018, 17:59

Кинокомпания Sony открыла собственное подразделение в России

Фото: &copy;&nbsp;Sony Pictures

Фото: © Sony Pictures

Теперь фирма будет заниматься производством фильмов вместе с российскими продюсерами.

Студия Sony Pictures открыла собственное подразделение в России. Оно будет отвечать за прокат фильмов, а также заниматься производством картин студии совместно с российскими продюсерами.

Генеральным директором "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг" в России назначен Антон Сиренко. До этого он руководил Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, через которую Sony Pictures показывала и продвигала свои фильмы в России.

Сиренко решил покинуть компанию ещё год назад, чтобы сосредоточиться на выпуске картин Sony Pictures совместно с российскими продюсерами. Теперь он сможет самостоятельно принимать решения об участии студии в производстве российских фильмов.

Также стало известно, что именно выпуск российских фильмов создал конфликт интересов в совместном предприятии Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, так как студии начали конкурировать за фильмы.

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Сергей Сурепин
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