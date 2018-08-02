Кинокомпания Sony открыла собственное подразделение в России

Теперь фирма будет заниматься производством фильмов вместе с российскими продюсерами.

Студия Sony Pictures открыла собственное подразделение в России. Оно будет отвечать за прокат фильмов, а также заниматься производством картин студии совместно с российскими продюсерами.

Генеральным директором "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг" в России назначен Антон Сиренко. До этого он руководил Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, через которую Sony Pictures показывала и продвигала свои фильмы в России.

Сиренко решил покинуть компанию ещё год назад, чтобы сосредоточиться на выпуске картин Sony Pictures совместно с российскими продюсерами. Теперь он сможет самостоятельно принимать решения об участии студии в производстве российских фильмов.