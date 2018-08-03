Продажи PlayStation 4 превысили показатели предыдущей консоли
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К марту 2019 года компания Sony планирует продать практически 100 миллионов игровых консолей.
Компания Sony опубликовала отчёт за первый квартал 2018 финансового года. Этот период начался 1 апреля и закончился 30 июня.
За это время японская корпорация отгрузила 3,2 миллиона консолей PlayStation 4. Это на сто тысяч меньше, чем годом ранее. Общее число проданных консолей за 4,5 года составляет 82,2 миллиона.
Напомним, что отгрузки консолей превысили показатели PlayStation 3, которая за 7 лет продалась 80 миллионами экземпляров. Также из отчёта Sony стало известно, что продажи и выручка выросли значительно за счёт сетевых сервисов — до 4,2 миллиарда.