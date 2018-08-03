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Регион
Опубликовано 3 августа 2018, 12:35

Sony несёт многомиллионные убытки. Вся надежда на "Венома" и "Человека-паука"

Постер к фильму "Веном"/ &copy; Кинопоиск

Постер к фильму "Веном"/ © Кинопоиск

Киностудия сообщила о том, что убытки составили уже 68 миллионов долларов. При этом прогнозы на год стали лучше.

Sony опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2018 года. Убытки компании продолжают уменьшаться — за год они сократились на 20%, составив 68,3 миллиона долларов.

Произошло это благодаря сокращению расходов на рекламу. Компания за три месяца не выпускала крупных фильмов, помимо мультфильма "Монстры на каникулах — 3", который вышел в конце июня. Также компании продолжают помогать успехи "Джуманджи".

Общая выручка киноподразделения компании упала на 14%. Сейчас это 1,57 миллиарда долларов. В Sony надеются, что фильм "Веном" и новый "Человек-паук" улучшат ситуацию.

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Сергей Сурепин
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