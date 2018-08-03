Журналист подкупил подростка за историю о попытке суицида из-за Fortnite

Журналист предлагал за истории для них 100 фунтов стерлингов и был готов публиковать их даже с учётом того, что они явно приукрашены их авторами. Оказалось, что последняя статья Барбура была подготовлена аналогичным образом — на этот раз он предлагал уже 300 фунтов, а также оплату клиники или терапевта, если это потребуется.