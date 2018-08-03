Журналист подкупил подростка за историю о попытке суицида из-за Fortnite
Фото © Epic Games
Автор статьи писал материал о зависимом от популярной игры подростке. Он хотел заплатить геймеру 300 фунтов.
Бывший журналист Eurogamer Крис Брэтт обратил внимание на материал Daily Mirror, который написал о зависимом от Fortnite подростке. Её автор (Мэттью Барбур) в прошлом уже писал подобные материалы.
Журналист предлагал за истории для них 100 фунтов стерлингов и был готов публиковать их даже с учётом того, что они явно приукрашены их авторами. Оказалось, что последняя статья Барбура была подготовлена аналогичным образом — на этот раз он предлагал уже 300 фунтов, а также оплату клиники или терапевта, если это потребуется.
Напомним, что вышедшая статья рассказывает историю зависимого от Fortnite подростка, попытавшегося совершить суицид, чтобы перестать играть. Работа подвергалась критике. Многие посчитали, что материал упрощает суть самоубийств, которым обычно способствуют серьёзные психические проблемы человека.