Стало известно, когда тела убитых в ЦАР журналистов отправят на родину
Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
Военный корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были обнаружены убитыми 31 июля.
Тела российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые были убиты в Центральноафриканской Республике, отправят на родину в пятницу, около 17:00 по местному времени (19:00 по Москве). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей Посольства России в Банги.
Напомним, что убийство произошло 31 июля. Как писал Лайф, перед смертью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли похитить и допрашивать. Для выяснения обстоятельств трагедии из России в ЦАР планируют направить опытных следователей и криминалистов. Когда это может произойти, пока не известно.
Озвучивались разные версии по поводу гибели журналистов. В том числе о том, что их могли убить ради ограбления. Они были найдены без денег и техники.