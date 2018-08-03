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Регион
Опубликовано 3 августа 2018, 12:03

Стало известно, когда тела убитых в ЦАР журналистов отправят на родину

Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: &copy; РИА Новости/Евгения Новоженина

Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Военный корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были обнаружены убитыми 31 июля.

Тела российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые были убиты в Центральноафриканской Республике, отправят на родину в пятницу, около 17:00 по местному времени (19:00 по Москве). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей Посольства России в Банги.

Напомним, что убийство произошло 31 июля. Как писал Лайф, перед смертью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли похитить и допрашивать. Для выяснения обстоятельств трагедии из России в ЦАР планируют направить опытных следователей и криминалистов. Когда это может произойти, пока не известно.

Озвучивались разные версии по поводу гибели журналистов. В том числе о том, что их могли убить ради ограбления. Они были найдены без денег и техники.

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Марина Калегина
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