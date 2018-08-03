Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимут фильм о мошенничестве в "Макдоналдсе"

Голливудские актёры начали совместную работу над достаточно необычным проектом. Он посвящён сети ресторанов.

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон дружат уже многие годы. Не так давно артисты решили начать ещё и вместе работать над необычным проектом.

Они снимут фильм о мошеннике, который заработал миллионы на игре "Монополия" от сети "Макдоналдс". Главную роль мошенника исполнит Дэймон. Аффлек выступит режиссёром проекта.