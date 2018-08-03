Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимут фильм о мошенничестве в "Макдоналдсе"
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Голливудские актёры начали совместную работу над достаточно необычным проектом. Он посвящён сети ресторанов.
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон дружат уже многие годы. Не так давно артисты решили начать ещё и вместе работать над необычным проектом.
Они снимут фильм о мошеннике, который заработал миллионы на игре "Монополия" от сети "Макдоналдс". Главную роль мошенника исполнит Дэймон. Аффлек выступит режиссёром проекта.
Фильм расскажет историю о бывшем полицейском Джероме Джейкобсе, который с 1987 по 2001 год смог обманным путем заработать миллионы долларов на игре с призами от сети фастфуда. Пока что у фильма нет даты выхода.