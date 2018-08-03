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Регион
Опубликовано 3 августа 2018, 12:55

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимут фильм о мошенничестве в "Макдоналдсе"

Фото &copy; Paul A. Hebert/Invision/AP

Фото © Paul A. Hebert/Invision/AP

Голливудские актёры начали совместную работу над достаточно необычным проектом. Он посвящён сети ресторанов.

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон дружат уже многие годы. Не так давно артисты решили начать ещё и вместе работать над необычным проектом.

Они снимут фильм о мошеннике, который заработал миллионы на игре "Монополия" от сети "Макдоналдс". Главную роль мошенника исполнит Дэймон. Аффлек выступит режиссёром проекта.

Фильм расскажет историю о бывшем полицейском Джероме Джейкобсе, который с 1987 по 2001 год смог обманным путем заработать миллионы долларов на игре с призами от сети фастфуда. Пока что у фильма нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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