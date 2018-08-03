Новая игра Assassin’s Creed расскажет о Древней Японии

Поклонники популярной серии обнаружили послание от разработчиков в одной из заставок игры Assassin’s Creed 3.

Оказалось, что ещё несколько лет назад студия Ubisoft раскрыла целые три временные эпохи, которые появятся в игре Assassin’s Creed. Новую отсылку геймеры обнаружили во вступительной сцене из игры Assassin’s Creed 3.

Оказалось, что в заставке присутствует три символа, отсылающих к разным эпохам человеческой истории. Первый иероглиф представляет собой логотип Assassin's Creed: Origins, в то время как второй отражает суть Древней Греции, которая стала местом действия в Assassin's Creed: Odyssey. Следом идёт неизвестный пока иероглиф, явно вдохновлённый феодальной Японией.