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Регион
Опубликовано 3 августа 2018, 12:15

Новая игра Assassin’s Creed расскажет о Древней Японии

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Поклонники популярной серии обнаружили послание от разработчиков в одной из заставок игры Assassin’s Creed 3.

Оказалось, что ещё несколько лет назад студия Ubisoft раскрыла целые три временные эпохи, которые появятся в игре Assassin’s Creed. Новую отсылку геймеры обнаружили во вступительной сцене из игры Assassin’s Creed 3.

Оказалось, что в заставке присутствует три символа, отсылающих к разным эпохам человеческой истории. Первый иероглиф представляет собой логотип Assassin's Creed: Origins, в то время как второй отражает суть Древней Греции, которая стала местом действия в Assassin's Creed: Odyssey. Следом идёт неизвестный пока иероглиф, явно вдохновлённый феодальной Японией.

Таким образом, разработчики намекнули геймерам, в каких эпохах будут происходить события следующих игр серии. Официальной даты выхода игры о Японии пока нет.

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Сергей Сурепин
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