СМИ: Погибшие в ЦАР журналисты могли понимать речь убийц
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Фото: © телеграм-канал Mash
Об этом местным изданиям заявил сбежавший с места нападения водитель съёмочной группы.
Члены съёмочной группы из России — Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которых убили в ЦАР — могли понимать речь напавших на них. Об этом местному порталу Corbeau News сообщил сбежавший с места ЧП водитель российских журналистов.
Он утверждает, что напавшие не говорили ни на санго, ни на французском, однако при этом россияне понимали, что им говорили.
— Странно, но трое журналистов, судя по всему, понимали то, что нападавшие им говорили, — пишет местное издание.
Между тем портал подчёркивает, что напавшие сначала пытались обыскать "большого и мускулистого" журналиста. Однако он оказал сопротивление, после чего его убили на глазах у коллег. Имя журналиста при этом не называется.
Напомним, убийство произошло 31 июля. Как уже сообщал Лайф, перед смертью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли похитить и допрашивать. При этом ранее сообщалось, что нападавшие могли говорить на арабском языке. Из России в ЦАР планируют направить опытных следователей и криминалистов, чтобы установить все обстоятельства преступления.