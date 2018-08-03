СМИ: Погибшие в ЦАР журналисты могли понимать речь убийц

Об этом местным изданиям заявил сбежавший с места нападения водитель съёмочной группы.

Члены съёмочной группы из России — Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которых убили в ЦАР — могли понимать речь напавших на них. Об этом местному порталу Corbeau News сообщил сбежавший с места ЧП водитель российских журналистов.

Он утверждает, что напавшие не говорили ни на санго, ни на французском, однако при этом россияне понимали, что им говорили.

— Странно, но трое журналистов, судя по всему, понимали то, что нападавшие им говорили, — пишет местное издание.

Между тем портал подчёркивает, что напавшие сначала пытались обыскать "большого и мускулистого" журналиста. Однако он оказал сопротивление, после чего его убили на глазах у коллег. Имя журналиста при этом не называется.