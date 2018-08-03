Госдума 21 августа обсудит пенсионную реформу на парламентских слушаниях

Правительство предлагает увеличить пенсионный возраст, что позволит ежегодно ощутимо повышать пенсии и стабилизирует ситуацию на рынке труда.

Государственная дума РФ 21 августа проведёт парламентские слушания по поводу вопроса повышения пенсионного возраста. Об этом рассказал председатель палаты Вячеслав Володин.

— 24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок. С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах, — пояснил Володин. — Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии.

По словам Володина, главы всех фракций поддержали его предложение провести слушания. Участие в них примут кроме депутатов представители правительства, институтов гражданского общества, а также эксперты.