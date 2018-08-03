Захарова заявила, что журналистов в ЦАР убили при попытке сопротивления

По её словам, правоохранительные органы полагают, что целью нападения было ограбление.

Предварительные данные следствия говорят о том, что трое российских журналистов были убиты неизвестными в Центральноафриканской Республике, когда пытались оказать им сопротивление. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Как свидетельствуют первые результаты следственных действий, россияне подверглись нападению неизвестных лиц и при попытке оказать сопротивление были убиты, — рассказала Захарова.

По её словам, правоохранительные органы полагают, что целью нападения на российских журналистов было ограбление.

Захарова также опровергла информацию о том, что вопросы безопасности журналистов якобы согласовывались с миссией ООН в ЦАР. О поездке российской съёмочной группы там ничего не знали.

— На сегодняшний момент вновь мы можем подтвердить, что российские журналисты не обращались ни в ооновскую миссию, ни в Министерство коммуникаций и СМИ ЦАР для получения аккредитации, ни куда-либо ещё в официальные структуры этого государства, — отметила представитель МИД РФ.