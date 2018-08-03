Власти ЦАР в письме Лаврову пообещали найти убийц российских журналистов

В свою очередь миссия ООН по стабилизации в ЦАР выделила четырёх экспертов для помощи в расследовании убийства съёмочной группы.

Власти ЦАР направили письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову, в котором пообещали сделать всё возможное для поимки убийц российских журналистов и последующего их наказании. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

— Министр по вопросам франкофонии и государственного протокола в послании на имя министра иностранных дел Российской Федерации также выразил соболезнования и подчеркнул, что власти ЦАР сделают всё для поимки и наказания преступников, — сказала Захарова журналистам.

Дипломат добавила, что миссия ООН по стабилизации в ЦАР выделила четырёх экспертов для помощи в расследовании убийства российских журналистов.