Власти ЦАР в письме Лаврову пообещали найти убийц российских журналистов
Военные и полицейские миротворцы, работающие с Миссией ООН в ЦАР. Фото: © flickr.com/United Nations Photo
В свою очередь миссия ООН по стабилизации в ЦАР выделила четырёх экспертов для помощи в расследовании убийства съёмочной группы.
Власти ЦАР направили письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову, в котором пообещали сделать всё возможное для поимки убийц российских журналистов и последующего их наказании. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
— Министр по вопросам франкофонии и государственного протокола в послании на имя министра иностранных дел Российской Федерации также выразил соболезнования и подчеркнул, что власти ЦАР сделают всё для поимки и наказания преступников, — сказала Захарова журналистам.
Дипломат добавила, что миссия ООН по стабилизации в ЦАР выделила четырёх экспертов для помощи в расследовании убийства российских журналистов.
Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в Центральноафриканской Республике. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Тела будут возвращены на родину в ближайшие дни.