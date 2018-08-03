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Регион
Опубликовано 3 августа 2018, 13:38

Власти ЦАР в письме Лаврову пообещали найти убийц российских журналистов

Военные и полицейские миротворцы, работающие с Миссией ООН в ЦАР.&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/United Nations Photo

Военные и полицейские миротворцы, работающие с Миссией ООН в ЦАР. Фото: © flickr.com/United Nations Photo

В свою очередь миссия ООН по стабилизации в ЦАР выделила четырёх экспертов для помощи в расследовании убийства съёмочной группы.

Власти ЦАР направили письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову, в котором пообещали сделать всё возможное для поимки убийц российских журналистов и последующего их наказании. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

— Министр по вопросам франкофонии и государственного протокола в послании на имя министра иностранных дел Российской Федерации также выразил соболезнования и подчеркнул, что власти ЦАР сделают всё для поимки и наказания преступников, — сказала Захарова журналистам.

Дипломат добавила, что миссия ООН по стабилизации в ЦАР выделила четырёх экспертов для помощи в расследовании убийства российских журналистов.

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в Центральноафриканской Республике. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Тела будут возвращены на родину в ближайшие дни.

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Янковская Ольга
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