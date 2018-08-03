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Регион
Опубликовано 3 августа 2018, 10:52

Мутко стал главой Комиссии по казачеству

Виталий Мутко. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Даничев

Виталий Мутко. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Заместитель главы Правительства РФ Виталий Мутко стал главой Комиссии по реализации стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года.

Распоряжение правительства размещено на официальном портале правовой информации. Согласно ему, Мутко включён в состав комиссии в качестве председателя.

Также в её состав вошли первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин и глава департамента Минкультуры России Андрей Малышев.

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Андрей Григорьев
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