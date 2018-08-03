Мутко стал главой Комиссии по казачеству
Виталий Мутко. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Заместитель главы Правительства РФ Виталий Мутко стал главой Комиссии по реализации стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года.
Распоряжение правительства размещено на официальном портале правовой информации. Согласно ему, Мутко включён в состав комиссии в качестве председателя.
Также в её состав вошли первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин и глава департамента Минкультуры России Андрей Малышев.