Мутко стал главой Комиссии по казачеству

Заместитель главы Правительства РФ Виталий Мутко стал главой Комиссии по реализации стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года.

Распоряжение правительства размещено на официальном портале правовой информации. Согласно ему, Мутко включён в состав комиссии в качестве председателя.