В ООН рассказали о ранении российского инструктора в ЦАР

По данным организации, за нападением стоит группировка "Союз за мир в Центральной Африке".

Убийство журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля является не первым нападением на россиян в Центральноафриканской Республике за последнее время. Согласно данным ООН, в июне неизвестные ранили в ЦАР инструктора из РФ.

Как следует из доклада экспертов организации, 10 июня на сопровождаемых российскими инструкторами солдат правительственных военных сил (FACA) напали члены группировки "Союз за мир в Центральной Африке". В результате двое военных FACA и один россиянин получили ранения. Ранее эта информация огласке не предавалась.

Согласно отчёту, 26 декабря 2017 года Комитет по безопасности ООН получил уведомление от Москвы о направлении в ЦАР пяти военных и 170 гражданских инструкторов сроком на один год.

В документе также отмечается положительная деятельность российского контингента по стабилизации обстановки в африканской стране. Вместе с тем эксперты ООН указывают на риски для пребывающих там иностранцев, которые уязвимы к атакам повстанцев.