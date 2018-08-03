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Регион
Опубликовано 3 августа 2018, 14:48

Захарова рассказала о законно работающих в ЦАР российских инструкторах

Мария Захарова. Фото: &copy; РИА Новости/Кирилл Каллиников

Мария Захарова. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

По её словам, они были направлены в Африку по просьбе местных властей для обучения военных.

Москва сожалеет, что информация о законно находящихся в Центральноафриканской Республике российских инструкторах "грубо извращается". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— В настоящее время в Центральноафриканской Республике работают 175 российских инструкторов, из них пять военных и 170 гражданских, — сообщила она.

По словам Захаровой, российские специалисты были направлены в ЦАР на законном основании — по приглашению президента республики "для оказания содействия в подготовке центральноафриканских военнослужащих". Их основная задача — научить местных военных обращаться с вооружением, которое в ЦАР поставило Минобороны РФ.

— Мы не понимаем, почему так грубо извращается эта информация, — добавила Захарова.

Напомним, 30 июля стало известно о гибели в ЦАР трёх российских журналистов. По последним данным от МИД, они были убиты неизвестными, оказав сопротивление при попытке ограбления.

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Андрей Григорьев
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