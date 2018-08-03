Захарова рассказала о законно работающих в ЦАР российских инструкторах

По её словам, они были направлены в Африку по просьбе местных властей для обучения военных.

Москва сожалеет, что информация о законно находящихся в Центральноафриканской Республике российских инструкторах "грубо извращается". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— В настоящее время в Центральноафриканской Республике работают 175 российских инструкторов, из них пять военных и 170 гражданских, — сообщила она.

По словам Захаровой, российские специалисты были направлены в ЦАР на законном основании — по приглашению президента республики "для оказания содействия в подготовке центральноафриканских военнослужащих". Их основная задача — научить местных военных обращаться с вооружением, которое в ЦАР поставило Минобороны РФ.

— Мы не понимаем, почему так грубо извращается эта информация, — добавила Захарова.