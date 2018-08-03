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Регион
Опубликовано 3 августа 2018, 14:40

Искусственный интеллект насолил геймерам. Видеокарты могут оказаться в дефиците

Фото: &copy; SAMSUNG

Фото: © SAMSUNG

На этот раз причиной нехватки видеокарт станут проблемы с поставками памяти GDDR6, которую сейчас активно используют в других направлениях.

Не так много времени прошло с того момента, когда геймеры смогли вздохнуть спокойно после нормализации рынка видеокарт из-за бума на майнинг. Теперь, оказывается, важные для геймеров гаджеты снова могут оказаться в дефиците.

На этот раз причиной нехватки графических ускорителей станет уже не ажиотажный спрос со стороны добытчиков криптовалют, а проблемы с поставками памяти GDDR6. Сейчас эту память активно используют в других направлениях.

На скоростные чипы уже отмечается значительный спрос со стороны разработчиков решений для искусственного интеллекта. Даже следующее поколение игровых консолей Xbox получит эту память. В итоге на долю Nvidia и AMD чипов может уже и не хватить.

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Сергей Сурепин
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