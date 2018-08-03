Искусственный интеллект насолил геймерам. Видеокарты могут оказаться в дефиците

На этот раз причиной нехватки видеокарт станут проблемы с поставками памяти GDDR6, которую сейчас активно используют в других направлениях.

Не так много времени прошло с того момента, когда геймеры смогли вздохнуть спокойно после нормализации рынка видеокарт из-за бума на майнинг. Теперь, оказывается, важные для геймеров гаджеты снова могут оказаться в дефиците.

На этот раз причиной нехватки графических ускорителей станет уже не ажиотажный спрос со стороны добытчиков криптовалют, а проблемы с поставками памяти GDDR6. Сейчас эту память активно используют в других направлениях.