Nokia и Facebook запустили "Змейку" в виртуальной реальности
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Суть игры осталась прежней, однако технологии дополненной реальности дают новые возможности.
Компания HMD Global объявила о запуске классической игры "Змейка" от Nokia. Теперь она доступна на платформе дополненной реальности "Фейсбука".
Теперь игроки не просто управляют виртуальной змейкой, но и сами могут становиться змеями, поедающими яблоки. Для этого в игре используется два фильтра — Snake Mask и Snake Real World.
Первый фильтр работает с фронтальной камерой, благодаря которой змейка приобретает облик геймера. Второй фильтр активирует основную камеру и транслирует в игру изображение окружающего игрока мира. Реалистичность происходящему придают эффекты, которые создаются на базе AR-платформы приложения "Фейсбук".