Nokia и Facebook запустили "Змейку" в виртуальной реальности

Суть игры осталась прежней, однако технологии дополненной реальности дают новые возможности.

Компания HMD Global объявила о запуске классической игры "Змейка" от Nokia. Теперь она доступна на платформе дополненной реальности "Фейсбука".

Теперь игроки не просто управляют виртуальной змейкой, но и сами могут становиться змеями, поедающими яблоки. Для этого в игре используется два фильтра — Snake Mask и Snake Real World.