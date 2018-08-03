Уткин заявил, что отправка журналистов в ЦАР была преступлением
Василий Уткин. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
По его мнению, людей нельзя было отправлять в одну из самых опасных стран мира без защиты.
Журналист, телекомментатор Василий Уткин считает, что в "Центре управления расследованиями" совершили преступление, отправив съёмочную группу без необходимой защиты в такую опасную страну, как Центральноафриканская Республика.
— Я хочу сказать, что "Центр управления расследованиями", в моём понимании, совершил преступление, направив людей в одну из самых опасных стран мира без защиты — и вообще пойдя на это, — сказал Уткин в эфире радио "Эхо Москвы".
Он добавил, что для него это не что иное, как служебное преступление, которое привело к гибели людей.
Напомним, ранее сообщалось, что замглавреда "Центра управления расследованиями" Михаила Ходорковского допрашивали по делу об убийстве журналистов. Этот медиапроект являлся заказчиком документального фильма, который снимали в этом регионе Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
Съёмочная группа погибла 30 июля. Идёт следствие, озвучиваются разные версии. В МИД РФ сегодня сообщили, что, по предварительным данным, журналистов убили неизвестные при попытке ограбления россиян.