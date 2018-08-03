Продажи GTA V приблизились к отметке в 100 миллионов копий
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Разработчики опубликовали отчёт за последний квартал. Боевик пятилетней давности всё ещё хорошо продаётся.
Всего три месяца назад сообщалось, что продажи GTA V достигли отметки в 95 миллионов копий. Кварталом ранее — 90 миллионов. Теперь разработчики приближаются к отметке в 100 миллионов проданных копий.
Сейчас продаётся чуть меньше пяти миллионов копий боевика в месяц. По всей видимости, до конца нынешнего квартала планку в 100 миллионов проданных копий команда преодолеет.
Напомним, игра GTA V вышла пять лет назад 17 сентября. Пока разработчики ничего не говорят о работе над следующей частью.