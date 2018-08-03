Продажи GTA V приблизились к отметке в 100 миллионов копий

Разработчики опубликовали отчёт за последний квартал. Боевик пятилетней давности всё ещё хорошо продаётся.

Всего три месяца назад сообщалось, что продажи GTA V достигли отметки в 95 миллионов копий. Кварталом ранее — 90 миллионов. Теперь разработчики приближаются к отметке в 100 миллионов проданных копий.

Сейчас продаётся чуть меньше пяти миллионов копий боевика в месяц. По всей видимости, до конца нынешнего квартала планку в 100 миллионов проданных копий команда преодолеет.