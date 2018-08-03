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Опубликовано 3 августа 2018, 15:40

Новая игра про Человека-паука будет похожа на Assassin’s Creed

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Речь идёт о вышках, свойственным играм, которые выпускает французская компания Ubisoft.

В Сети появилась информация о том, что игра про Человека-паука от студии Insomniac получит элементы из игр Ubisoft. Речь идёт о вышках, которые чаще всего появлялись в Assassin’s Creed.

По словам журналистов, которые уже успели поиграть в нового "Человека-паука", вышки разочаровали их. В роли супергероя геймерам предстоит разгадывать своеобразные головоломки на башнях, чтобы открывать карту активностей каждого из районов.

В частности, многих удивило, что в игре 2018 года появилась такая примитивная механика. Напомним, что игра выходит 7 сентября эксклюзивно на PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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