Новая игра про Человека-паука будет похожа на Assassin’s Creed
Фото © Ubisoft Montreal
Речь идёт о вышках, свойственным играм, которые выпускает французская компания Ubisoft.
В Сети появилась информация о том, что игра про Человека-паука от студии Insomniac получит элементы из игр Ubisoft. Речь идёт о вышках, которые чаще всего появлялись в Assassin’s Creed.
По словам журналистов, которые уже успели поиграть в нового "Человека-паука", вышки разочаровали их. В роли супергероя геймерам предстоит разгадывать своеобразные головоломки на башнях, чтобы открывать карту активностей каждого из районов.
В частности, многих удивило, что в игре 2018 года появилась такая примитивная механика. Напомним, что игра выходит 7 сентября эксклюзивно на PlayStation 4.