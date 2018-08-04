Чилийский президент Себастьян Пиньера объявил в пятницу, 3 августа, что в стране принят закон, запрещающий полиэтиленовые пакеты и упаковку, сообщает телеканал Sky News. Согласно принятому документу, крупный бизнес должен отказаться от полиэтиленовой упаковки за шесть месяцев, а небольшим производителям выделили на это два года.

— Я хочу поделиться с вами радостной новостью. Сегодня мы приняли этот закон... Без всяких сомнений, мы сделали огромный шаг в сторону очищения Чили, — заявил президент на церемонии в Сантьяго-де-Чили.

На мероприятии, где выступал президент, присутствующим раздали тряпичные сумки. Теперь полиэтилен в стране можно будет использовать только в целях гигиены и для сохранения свежести продуктов.