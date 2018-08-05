СМИ: Капитана из России задержали в Швеции за управление судном в нетрезвом виде

В полиции отметили, что при такой степени опьянения "человеку бывает трудно стоять на ногах без посторонней помощи".

Капитана из России задержали в Швеции по подозрению в управлении грузовым судном ВВС Lagos в нетрезвом виде. Об этом сообщает агентство ТТ со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, судно село на западном побережье страны, недалеко от города Хельсингборг. В это время капитан судна находился в нетрезвом состоянии: содержание алкоголя в его крови равнялось 2,5 промилле. При этом о гражданстве капитана пресс-секретарь полиции не сообщил.