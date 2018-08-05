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Регион
Опубликовано 5 августа 2018, 00:17

СМИ: Капитана из России задержали в Швеции за управление судном в нетрезвом виде

Фото: &copy; Flickr/Coast Guard News

Фото: © Flickr/Coast Guard News

В полиции отметили, что при такой степени опьянения "человеку бывает трудно стоять на ногах без посторонней помощи".

Капитана из России задержали в Швеции по подозрению в управлении грузовым судном ВВС Lagos в нетрезвом виде. Об этом сообщает агентство ТТ со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, судно село на западном побережье страны, недалеко от города Хельсингборг. В это время капитан судна находился в нетрезвом состоянии: содержание алкоголя в его крови равнялось 2,5 промилле. При этом о гражданстве капитана пресс-секретарь полиции не сообщил.

В береговой охране рассказали, что 130-метровое судно с пшеницей на борту направлялось из литовской Клайпеды в испанский Лас-Пальмас. Оно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда.

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Артём Андреев
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