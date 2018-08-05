"Порту" в 21-й раз стал обладателем Суперкубка Португалии

Тем самым "драконы" сумели обновить национальный рекорд по количеству побед в турнире.

Футбольный клуб "Порту" в 21-й раз в своей истории выиграл Суперкубок Португалии.

В матче за титул был обыгран клуб "Авеш". Подопечные Сержиу Консейсау пропустили первыми — на 14-й минуте отличился бразильский полузащитник Клаудиу Фалькан. Спустя девять минут им удалось сравнять счёт благодаря Ясину Браими.

Остальные голы пришлись на второй тайм. Сначала на 67-й минуте отличился Максимилиано Перейра, а окончательный счёт в матче установил Хесус Корона за шесть минут до конца игры — 3:1.