Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 августа 2018, 04:10

"Порту" в 21-й раз стал обладателем Суперкубка Португалии

Фото: &copy; Twitter /&nbsp;FC Porto&rlm;

Фото: © Twitter / FC Porto‏

Тем самым "драконы" сумели обновить национальный рекорд по количеству побед в турнире.

Футбольный клуб "Порту" в 21-й раз в своей истории выиграл Суперкубок Португалии.

В матче за титул был обыгран клуб "Авеш". Подопечные Сержиу Консейсау пропустили первыми — на 14-й минуте отличился бразильский полузащитник Клаудиу Фалькан. Спустя девять минут им удалось сравнять счёт благодаря Ясину Браими.

Остальные голы пришлись на второй тайм. Сначала на 67-й минуте отличился Максимилиано Перейра, а окончательный счёт в матче установил Хесус Корона за шесть минут до конца игры — 3:1.

Стоит отметить, что Суперкубок "Порту" выиграл впервые за последние пять лет. До этого каждый год трофей завоёвывала лиссабонская "Бенфика".

BannerImage
Евгений Шуваев
  • Новости
  • Португалия
  • ФК Порту
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar