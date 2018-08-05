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Регион
Опубликовано 5 августа 2018, 05:30

НАТО построит первую на Балканах авиабазу в городе, носившем имя Сталина

Флаг НАТО. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Флаг НАТО. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Первая авиабаза НАТО на Балканах будет построена в Албании в городе Кучова, с 1950 по 1990 год носившем имя Иосифа Сталина. Об этом в "Фейсбуке" рассказал премьер-министр страны Эди Рама.

Отмечается, что инвестиции Североатлантического альянса лишь в первую часть проекта составят более 50 миллионов долларов.

Город Кучова, насчитывающий около 50 тысяч жителей, находится в округе Берат на юге Албании.

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Андрей Довлатов
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