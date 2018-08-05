НАТО построит первую на Балканах авиабазу в городе, носившем имя Сталина
Флаг НАТО. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
Первая авиабаза НАТО на Балканах будет построена в Албании в городе Кучова, с 1950 по 1990 год носившем имя Иосифа Сталина. Об этом в "Фейсбуке" рассказал премьер-министр страны Эди Рама.
Отмечается, что инвестиции Североатлантического альянса лишь в первую часть проекта составят более 50 миллионов долларов.
Город Кучова, насчитывающий около 50 тысяч жителей, находится в округе Берат на юге Албании.