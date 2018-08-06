Российский капитан признался, что управлял судном в Швеции пьяным

Россиянина арестовали по решению суда из-за опасения, что он может покинуть Швецию.

Капитан из России, который подозревается в управлении судном в Швеции в нетрезвом виде, признался, что был пьян. Об этом телеканалу SVT сообщил адвокат россиянина Роланд Тиден.

— Он признался и в том, что был пьян, и в том, что управлял судном, но он не хочет находиться под арестом в Швеции. Он хочет домой, в Россию, где у него семья. Одновременно он был готов к тому, что его заключат под стражу, — сказал Тиден.

По его словам, капитан работал в этой должности много лет и управлял судном не первый год.