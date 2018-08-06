Российский капитан признался, что управлял судном в Швеции пьяным
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Россиянина арестовали по решению суда из-за опасения, что он может покинуть Швецию.
Капитан из России, который подозревается в управлении судном в Швеции в нетрезвом виде, признался, что был пьян. Об этом телеканалу SVT сообщил адвокат россиянина Роланд Тиден.
— Он признался и в том, что был пьян, и в том, что управлял судном, но он не хочет находиться под арестом в Швеции. Он хочет домой, в Россию, где у него семья. Одновременно он был готов к тому, что его заключат под стражу, — сказал Тиден.
По его словам, капитан работал в этой должности много лет и управлял судном не первый год.
Напомним, грузовое судно BBC Lagos село на мель в пятницу, 3 августа, в 23.00 (00:00 мск) на юге Швеции в проливе Эресунн. В крови капитана — гражданина РФ 1965 года рождения — обнаружили 2,5 промилле алкоголя. В шведской прокуратуре не исключают, что россиянину может грозить лишение свободы.