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Регион
Опубликовано 6 августа 2018, 08:03

Facebook запустил рекламу, в которую можно играть

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Новый формат разрешит пользователям, к примеру, попробовать новую игру напрямую из рекламного объявления.

Социальная сеть Facebook выпустила новое обновление. Теперь в ленте могут высвечиваться рекламные публикации, в которых пользователи могут непосредственно играть.

Новый вариант рекламы уже протестировали разработчики из компаний Rovio и Bagelcode. Они рассказали о падении стоимости рекламных расходов в расчёте на пользователя на 40% и росте доходности от вложений в рекламу в 3,2 раза.

В Facebook заявили, что в дальнейшем они планируют разрешить рекламодателям устанавливать минимальную сумму покупки. В администрации считают, что это позволит сократить расходы на привлечение пользователей, которые с меньшей вероятностью будут совершать покупки в игре.

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Сергей Сурепин
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