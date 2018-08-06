Facebook запустил рекламу, в которую можно играть

Новый формат разрешит пользователям, к примеру, попробовать новую игру напрямую из рекламного объявления.

Социальная сеть Facebook выпустила новое обновление. Теперь в ленте могут высвечиваться рекламные публикации, в которых пользователи могут непосредственно играть.

Новый вариант рекламы уже протестировали разработчики из компаний Rovio и Bagelcode. Они рассказали о падении стоимости рекламных расходов в расчёте на пользователя на 40% и росте доходности от вложений в рекламу в 3,2 раза.