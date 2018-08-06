Facebook запустил рекламу, в которую можно играть
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Новый формат разрешит пользователям, к примеру, попробовать новую игру напрямую из рекламного объявления.
Социальная сеть Facebook выпустила новое обновление. Теперь в ленте могут высвечиваться рекламные публикации, в которых пользователи могут непосредственно играть.
Новый вариант рекламы уже протестировали разработчики из компаний Rovio и Bagelcode. Они рассказали о падении стоимости рекламных расходов в расчёте на пользователя на 40% и росте доходности от вложений в рекламу в 3,2 раза.
В Facebook заявили, что в дальнейшем они планируют разрешить рекламодателям устанавливать минимальную сумму покупки. В администрации считают, что это позволит сократить расходы на привлечение пользователей, которые с меньшей вероятностью будут совершать покупки в игре.