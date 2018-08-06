Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 августа 2018, 07:53

Отец довёл фаната Fortnite до слёз во время трансляции игры

Фото &copy; Shutterstock Inc

Фото © Shutterstock Inc

Геймер выиграл крупную сумму денег в рамках летнего турнира, однако поздравление его отца довело игрока до слёз.

Пользователь Twitch под псевдонимом Reverse2k выиграл 86 тысяч долларов в еженедельном турнире Summer Skirmish, который студия Epic Games проводит в течение лета в игре Fortnite. Однако настоящим призом стали вовсе не деньги, а эмоциональное поздравление отца, которое довело геймера до слёз непосредственно во время проведения трансляции.

Узнав о победе сына, отец геймера заявил: "86 тысяч долларов? Тебе нужно обратиться за помощью к налоговому агенту". Когда геймер расплакался от счастья, отец утешил его: "Почему ты плачешь? Я бы тоже расчувствовался на твоём месте, дружище".

Подписчики стримера были растроганы поддержкой, которую оказал отец. Для победы в турнире геймеру пришлось совершить больше всего убийств в рамках матча "Удержание трона".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • twitch
  • fortnite
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar