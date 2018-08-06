Отец довёл фаната Fortnite до слёз во время трансляции игры

Геймер выиграл крупную сумму денег в рамках летнего турнира, однако поздравление его отца довело игрока до слёз.

Пользователь Twitch под псевдонимом Reverse2k выиграл 86 тысяч долларов в еженедельном турнире Summer Skirmish, который студия Epic Games проводит в течение лета в игре Fortnite. Однако настоящим призом стали вовсе не деньги, а эмоциональное поздравление отца, которое довело геймера до слёз непосредственно во время проведения трансляции.

Узнав о победе сына, отец геймера заявил: "86 тысяч долларов? Тебе нужно обратиться за помощью к налоговому агенту". Когда геймер расплакался от счастья, отец утешил его: "Почему ты плачешь? Я бы тоже расчувствовался на твоём месте, дружище".