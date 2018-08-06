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Опубликовано 6 августа 2018, 08:13

Дэйв Батиста готов покинуть "Стражей Галактики" из-за Джеймса Ганна

Кадр фильма "Стражи Галактики"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Стражи Галактики"/ © Кинопоиск

Актёр всё же сыграет в третьей части популярного фильма, однако он очень недоволен работой Disney.

Дэйв Батиста заявил, что сыграет в фильме "Стражи Галактики — 3". При этом он в очередной раз выразил своё недовольство по поводу того, что компания Disney уволила Джеймса Ганна с поста режиссёра популярного фильма.

По словам Батисты, он сделает то, что должен делать согласно юридическим обязательствам. Таким образом, актёр согласится играть в фильме только потому, что его обязывает контракт с Disney.

Вместе с этим актёр добавил, что "Стражи Галактики" без Джеймса Ганна — это не то, на что он подписывался. Также он заявил, что "Стражи Галактики" без Джеймса Ганна — это не "Стражи Галактики". Актёр добавил, что работать на тех, кто поддержал кампанию фашистов-кибернацистов, ему просто отвратительно.

Напомним, что Ганна уволили за твиты, которые он публиковал в 2008 году. Публикации содержали резкие шутки про СПИД и педофилию.

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Сергей Сурепин
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