Дэйв Батиста готов покинуть "Стражей Галактики" из-за Джеймса Ганна

Актёр всё же сыграет в третьей части популярного фильма, однако он очень недоволен работой Disney.

Дэйв Батиста заявил, что сыграет в фильме "Стражи Галактики — 3". При этом он в очередной раз выразил своё недовольство по поводу того, что компания Disney уволила Джеймса Ганна с поста режиссёра популярного фильма.

По словам Батисты, он сделает то, что должен делать согласно юридическим обязательствам. Таким образом, актёр согласится играть в фильме только потому, что его обязывает контракт с Disney.

Вместе с этим актёр добавил, что "Стражи Галактики" без Джеймса Ганна — это не то, на что он подписывался. Также он заявил, что "Стражи Галактики" без Джеймса Ганна — это не "Стражи Галактики". Актёр добавил, что работать на тех, кто поддержал кампанию фашистов-кибернацистов, ему просто отвратительно.