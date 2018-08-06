Razer собирает деньги на геймерскую мышь для левшей

Кампания по сбору средств проводится на Kickstarter. Разработчики хотят получить 990 тысяч долларов.

Американская компания Razer запустила сбор денег на создание геймерской мыши под названием Naga Trinity Left-Handed Edition. Разработчики решили через Kickstarter собрать деньги на создание девайса для левшей.

Southpaws unite! With strong demand from our community, we’ve put together a Kickstarter project to bring the Razer Naga Trinity Left-Handed Edition to life. If you’re a left-handed gamer, this is the single ergonomic mouse you’ll ever need. Back it today: https://t.co/okptoLntpy pic.twitter.com/Adda7QutaK — R Λ Z Ξ R (@Razer) 2 августа 2018 г.

Геймерам известно, что в ассортименте Razer уже длительное время присутствует серия игровых манипуляторов Naga, рассчитанная на любителей массовых многопользовательских игр. Последняя модель — Razer Naga Trinity с тремя сменными боковыми панелями, которая вышла в конце 2017 года.

Технически новая мышь ничем не будет отличаться от своей обычной модели. В основе гаджета находится оптический датчик Razer 5G. У мыши есть три сменных боковых панели на 2, 7 и 12 клавиш.