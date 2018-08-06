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Опубликовано 6 августа 2018, 11:37

Razer собирает деньги на геймерскую мышь для левшей

Фото: &copy;&nbsp;https://twitter.com/Razer

Фото: © https://twitter.com/Razer

Кампания по сбору средств проводится на Kickstarter. Разработчики хотят получить 990 тысяч долларов.

Американская компания Razer запустила сбор денег на создание геймерской мыши под названием Naga Trinity Left-Handed Edition. Разработчики решили через Kickstarter собрать деньги на создание девайса для левшей.

Геймерам известно, что в ассортименте Razer уже длительное время присутствует серия игровых манипуляторов Naga, рассчитанная на любителей массовых многопользовательских игр. Последняя модель — Razer Naga Trinity с тремя сменными боковыми панелями, которая вышла в конце 2017 года.

Технически новая мышь ничем не будет отличаться от своей обычной модели. В основе гаджета находится оптический датчик Razer 5G. У мыши есть три сменных боковых панели на 2, 7 и 12 клавиш.

Всего компания хочет получить 990 тысяч долларов. На момент публикации разработчики собрали более 26 тысяч долларов. Стандартная цена мыши составит 100 долларов.

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Сергей Сурепин
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