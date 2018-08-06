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Опубликовано 6 августа 2018, 11:57

Названы самые популярные способы убийства персонажей в The Sims

Фото &copy; Electronic Arts

Фото © Electronic Arts

Согласно опубликованной статистике, каждый второй геймер занимался убийством своих персонажей в популярной игре.

Английская компания YouGov, которая регулярно занимается сбором статистических данных, связанных с видеоиграми, опубликовала новое "расследование". На этот раз специалисты раскрыли тёмную сторону поклонников The Sims.

Стало известно, что практически каждый второй геймер специально подставлял своих персонажей и убивал их. Самый излюбленный способ убийства — удаление лестницы в бассейне. Также геймеры любят разжигать огонь в доме, морить персонажа голодом, а также удалять дверь в маленькой комнате.

Также, согласно опросу, который специалисты провели среди более 3 тысяч геймеров, девушки издеваются над своими персонажами чаще. "Убийц" женского пола на 27% больше. 12% опрошенных геймеров не давали своим персонажам ходить в туалет, заставляя страдать на протяжении всего дня.

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Сергей Сурепин
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