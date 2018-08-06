Названы самые популярные способы убийства персонажей в The Sims

Согласно опубликованной статистике, каждый второй геймер занимался убийством своих персонажей в популярной игре.

Английская компания YouGov, которая регулярно занимается сбором статистических данных, связанных с видеоиграми, опубликовала новое "расследование". На этот раз специалисты раскрыли тёмную сторону поклонников The Sims.

Стало известно, что практически каждый второй геймер специально подставлял своих персонажей и убивал их. Самый излюбленный способ убийства — удаление лестницы в бассейне. Также геймеры любят разжигать огонь в доме, морить персонажа голодом, а также удалять дверь в маленькой комнате.