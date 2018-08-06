Lenovo показала мечту геймеров

Производитель компьютеров практически одновременно с Xiaomi выпустил собственную линейку игровых ноутбуков.

В компании Lenovo заявили, что их новые игровые ноутбуки Legion Y7000P превосходят конкурентов. Таким образом производитель решил бросить вызов китайской фирме Xiaomi, которая тоже начала ориентироваться на геймеров в последнее время.

Экраны новых ноутбуков от Lenovo получили диагональ 15,6 дюйма. Частота обновления — 144 Гц. Эффективная площадь дисплея при этом составляет 84%.

Самая бюджетная модификация ноутбука Lenovo (Legion Y7000P) работает на процессоре Intel Core i5 8300H с 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, гаджет получил видеокарту GeForce GTX 1050 с 4 ГБ памяти. Стоит новое устройство — 965 долларов.