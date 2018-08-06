Стивен Спилберг снимет фильм про феминисток
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Помогать легендарному режиссёру в этом будет бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон.
Голливудский режиссёр Стивен Спилберг готовит экранизацию книги Элен Уэйс "Час женщин: Величайшая битва за право голоса". Помогать ему в этом будет бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон.
Книга была опубликована в марте. Она рассказывает об активистах во время их длительной борьбы за право голоса для женщин, а также проливает свет на то, как заложили основу для движения по борьбе за гражданские права.
Хиллари Клинтон выступит исполнительным продюсером фильма. Сейчас студия ищет сценариста. Также решается вопрос, кому именно продавать права на прокат: либо кабельному ТВ, либо стриминговым платформам вроде Netflix.