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Опубликовано 6 августа 2018, 13:19

Звёзды "Игры престолов" показали сексистскую правду о кастинге в кино

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ Rebel Park Productions

Скриншот видео: youtube.com/ Rebel Park Productions

Актрисы Эмилия Кларк и Лина Хиди снялись в короткометражном фильме "Ведущие женские роли".

В коротком видео высмеиваются противоречивые требования директоров по кастингу к актрисам, желающим получить роль в кино. Сами же актрисы известны по сериалу "Игра престолов".

Также в короткометражке сыграли Фелисити Джонс, Джемма Артертон, Флоренс Пью и Вунми Моссаку. Кинематографисты, ответственные за кастинг, требовали от актрис снять с себя всю одежду, хотя это было абсолютно необязательно для роли. Также они заставляли звучать их "девственно сексуально", требовали накраситься и "быть худой, как палка".

В конце видео на женскую роль пробовался актёр Том Хиддлстон. Его без раздумий взяли на работу.

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Сергей Сурепин
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