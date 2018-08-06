Звёзды "Игры престолов" показали сексистскую правду о кастинге в кино
Скриншот видео: youtube.com/ Rebel Park Productions
Актрисы Эмилия Кларк и Лина Хиди снялись в короткометражном фильме "Ведущие женские роли".
В коротком видео высмеиваются противоречивые требования директоров по кастингу к актрисам, желающим получить роль в кино. Сами же актрисы известны по сериалу "Игра престолов".
Также в короткометражке сыграли Фелисити Джонс, Джемма Артертон, Флоренс Пью и Вунми Моссаку. Кинематографисты, ответственные за кастинг, требовали от актрис снять с себя всю одежду, хотя это было абсолютно необязательно для роли. Также они заставляли звучать их "девственно сексуально", требовали накраситься и "быть худой, как палка".
В конце видео на женскую роль пробовался актёр Том Хиддлстон. Его без раздумий взяли на работу.