Звёзды "Игры престолов" показали сексистскую правду о кастинге в кино

В коротком видео высмеиваются противоречивые требования директоров по кастингу к актрисам, желающим получить роль в кино. Сами же актрисы известны по сериалу "Игра престолов".

Также в короткометражке сыграли Фелисити Джонс, Джемма Артертон, Флоренс Пью и Вунми Моссаку. Кинематографисты, ответственные за кастинг, требовали от актрис снять с себя всю одежду, хотя это было абсолютно необязательно для роли. Также они заставляли звучать их "девственно сексуально", требовали накраситься и "быть худой, как палка".