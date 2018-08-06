Фильм Minecraft опять лишился режиссёра

Несмотря на перестановки в творческой команде, премьера всё ещё запланирована на 22 мая 2019 года.

Студия Warner Bros в 2014 году задумала снять экранизацию популярной игры Minecraft. Проект должен был изначально возглавлять Шон Леви, однако переговоры не увенчались успехом. Уже через год к творческой команде присоединился режиссёр Роб Макэлхенни, известный по сериалу "В Филадельфии всегда солнечно", однако он тоже ушёл из проекта.

В свете таких перемен студия решила переписать сценарий, написанный Джейсоном Фуксом ("Чудо-женщина") ещё в 2016 году. Для этого Warner Bros наняла братьев Аарона и Адама Ни, которые отвечали за постановку продолжения кинокомикса "Властелины вселенной".