Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 августа 2018, 13:39

Фильм Minecraft опять лишился режиссёра

Фото &copy;&nbsp;&nbsp;Mojang AB

Фото ©  Mojang AB

Несмотря на перестановки в творческой команде, премьера всё ещё запланирована на 22 мая 2019 года.

Студия Warner Bros в 2014 году задумала снять экранизацию популярной игры Minecraft. Проект должен был изначально возглавлять Шон Леви, однако переговоры не увенчались успехом. Уже через год к творческой команде присоединился режиссёр Роб Макэлхенни, известный по сериалу "В Филадельфии всегда солнечно", однако он тоже ушёл из проекта.

В свете таких перемен студия решила переписать сценарий, написанный Джейсоном Фуксом ("Чудо-женщина") ещё в 2016 году. Для этого Warner Bros наняла братьев Аарона и Адама Ни, которые отвечали за постановку продолжения кинокомикса "Властелины вселенной".

Одним из продюсеров проекта числится Рой Ли ("Лего"). Премьера фильма всё ещё запланирована на 22 мая 2019 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • minecraft
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar