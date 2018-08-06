Страдающий депрессией актёр сократил трилогию "Хоббит" в 4 раза

Тофер Грейс признался, что роль расиста Дэвида Дюка в "Чёрном клановце" далась ему довольно тяжело.

В Сети появилось интервью с актёром Тофером Грейсом ("Интерстеллар"), в котором он рассказал о съёмках в драматической комедии "Чёрный клановец". Грейс играл Дэвида Дюка — известного американского националиста, расиста и отрицателя холокоста, который в 70-х годах возглавлял одно из отделений ку-клукс-клана.

Актёр признался, что эта роль ему далась тяжело в психологическом плане. К тому же во время съёмок этого фильма у Грейса родилась дочь.

По словам актёра, чтобы прийти в себя, он занялся монтажом видео. Грейс решил превратить трилогию Питера Джексона "Хоббит" (474 минуты) в один двухчасовой фильм. Актёра не устраивали сцены, которых не было в оригинальной работе Джона Толкина.