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Опубликовано 6 августа 2018, 15:41

Новая Call of Duty доберётся до смартфонов

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

Разработчики обещают выпустить бесплатный шутер с видом от первого лица с полюбившимися фанатам героями.

Компании Activision и Tencent объявили о сотрудничестве. Их задача — выпустить на мобильных устройствах ещё одну игру серии Call of Duty. Сначала игра будет доступна в Китае, однако потом она доберётся и до других рынков.

Разработчики обещают выпустить бесплатный шутер с видом от первого лица с полюбившимися фанатам франшизы персонажами, картами, игровыми режимами и оружием. Выпустить проект хотят уже через несколько месяцев.

Разработчики заявили, что они тесно сотрудничают с Timi, одной из лучших студий мобильной разработки Tencent, в рамках создания оригинальной и захватывающей игры серии Call of Duty. Команда обещает превосходный геймплей и механику для игроков на мобильных гаджетах.

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Сергей Сурепин
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