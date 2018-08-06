Новая Call of Duty доберётся до смартфонов

Разработчики обещают выпустить бесплатный шутер с видом от первого лица с полюбившимися фанатам героями.

Компании Activision и Tencent объявили о сотрудничестве. Их задача — выпустить на мобильных устройствах ещё одну игру серии Call of Duty. Сначала игра будет доступна в Китае, однако потом она доберётся и до других рынков.

Разработчики обещают выпустить бесплатный шутер с видом от первого лица с полюбившимися фанатам франшизы персонажами, картами, игровыми режимами и оружием. Выпустить проект хотят уже через несколько месяцев.