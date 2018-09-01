Как знаменитости выглядят без макияжа: 7 пляжных селфи

Бейонсе

Для 36-летней матери троих детей Бейонсе выглядит превосходно! Её муж, рэпер и продюсер Джей Зи, не устаёт одаривать любимую дорогими подарками, впрочем, и она в состоянии ответить ему тем же. Не так давно певица подарила мужу Bugatti Veyron Grand Sport.

Крисси Тайген

Американская телеведущая временно приостановила свою карьеру модели — недавно она родила своего второго ребёнка. Муж — знаменитый исполнитель Джон Ледженд, похоже, не собирается останавливаться, ведь Крисси всего-то 32...

Дженнифер Лопес

Джей Ло — 49 лет! 49, Карл!.. В 2008 году она родила близнецов, а затем триумфально вернулась на сцену. Её шоу по-прежнему собирают десятки тысяч поклонников по всему миру.

Кайли Дженнер

В этом году Кайли признали долларовой миллиардершей... Да, и несмотря на то что она сколотила состояние в том числе и на косметике, сама она не стесняется выкладывать фото с веснушками. Именно такой по утрам её видит рэпер Трэвис Скотт, и, судя по его последнему альбому, он всем доволен. В феврале у них родилась дочь.

Кортни Кардашьян

Самая старшая из сестёр Кардашьян — Кортни, ей 39 лет. От предыдущего брака у неё остались трое детей. Недавно она рассталась с боксёром Юнесом Бенджимой. Согласитесь, для этого возраста женщиной её назвать язык не поворачивается. Девушка — и всё!

Дрю Бэрримор

А вот так выглядит девушка, которая, наверное, встречалась со всеми голливудскими парнями... Ох помотало же её, и всё-таки! Когда у тебя есть деньги — возраст можно тормознуть. Дрю уже 43 года, у неё двое детей, и всё же она по-прежнему умеет будоражить умы мужчин, которые помнят её ещё по роли в "Инопланетянине" Стивена Спилберга.

Белла Хадид