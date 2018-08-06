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Регион
Опубликовано 6 августа 2018, 16:54

Американский сенатор пообещал помешать "санкционной истерике" в США

Сенатор Рэнд Пол. Фото: &copy;Flickr/Gage Skidmore

Сенатор Рэнд Пол. Фото: ©Flickr/Gage Skidmore

Член сената Конгресса США Рэнд Пол рассказал о "санкционной истерике" в США и заявил, что выступает против введения ограничительных мер в отношении России.

— В США сейчас санкционная истерика. Я представляю меньшинство. Все демократы сейчас счастливы, что вводятся санкции. Они стараются пойти в обход Трампа при введении санкций, — заявил Пол на встрече с российскими парламентариями в Госдуме.

При этом он пообещал, что постарается "не позволить им это провести с лёгкостью".

Напомним, сегодня, 6 августа в Москве проходит встреча российских парламентариев с делегацией сенаторов из США. Помимо Рэнда Пола в неё вошли член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер.

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Екатерина Землянухина
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