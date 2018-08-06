Американский сенатор пообещал помешать "санкционной истерике" в США
Сенатор Рэнд Пол. Фото: ©Flickr/Gage Skidmore
Член сената Конгресса США Рэнд Пол рассказал о "санкционной истерике" в США и заявил, что выступает против введения ограничительных мер в отношении России.
— В США сейчас санкционная истерика. Я представляю меньшинство. Все демократы сейчас счастливы, что вводятся санкции. Они стараются пойти в обход Трампа при введении санкций, — заявил Пол на встрече с российскими парламентариями в Госдуме.
При этом он пообещал, что постарается "не позволить им это провести с лёгкостью".
Напомним, сегодня, 6 августа в Москве проходит встреча российских парламентариев с делегацией сенаторов из США. Помимо Рэнда Пола в неё вошли член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер.