Ещё одна компания переходит на использование "зелёных" материалов, чтобы спасти природу.

Компания LEGO выпустила первые детали из сахарного тростника. Теперь фирма планирует полностью перейти на этот материал к 2030 году.

Экологичный набор "Растения из растений" LEGO будут давать в подарок в немецких, австрийских и английских магазинах при покупке свыше 40 долларов. Отдельные детали из тростника компания будет включать и в другие наборы в течение 2018 года.