LEGO выпустила первые детали из сахарного тростника
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Ещё одна компания переходит на использование "зелёных" материалов, чтобы спасти природу.
Компания LEGO выпустила первые детали из сахарного тростника. Теперь фирма планирует полностью перейти на этот материал к 2030 году.
Экологичный набор "Растения из растений" LEGO будут давать в подарок в немецких, австрийских и английских магазинах при покупке свыше 40 долларов. Отдельные детали из тростника компания будет включать и в другие наборы в течение 2018 года.
Новые блоки на 98% состоят из полиэтилена, который обычно более мягкий, чем классические детали LEGO. Этанолом, который остаётся после обработки сахарного тростника, компания планирует заменить продукты нефти. Компания откажется от нефти впервые за почти 90 лет.