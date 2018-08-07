Генри Кавилл хочет сыграть главного героя в сериале "Ведьмак"

Актёр, сыгравший Супермена, не против сменить Крепость одиночества на Каэр Морхен.

Генри Кавилл дал интервью IGN. Актёр признался, что он — большой поклонник "Ведьмака" и с удовольствием бы принял участие в съёмках сериала Netflix.

Кавилл признался, что без колебаний бы согласился сыграть Геральта. Также он отметил, что это была бы потрясающая роль. По словам актёра, он обожает третью часть игры из серии RPG, созданной студией CD Projekt RED.

Кавилл заявил, что недавно вновь прошёл игру от начала до конца. Сейчас актёр активно читает произведения Анджея Сапковского — писателя, по чьим книгам создавались игры "Ведьмак". Кавилл рассказал, что книги просто великолепные.