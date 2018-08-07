В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу
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Согласно новому законопроекту, если водитель совершил подобное нарушение впервые, ему в худшем случае должен грозить штраф.
Законопроект, смягчающий наказание за выезд на встречную полосу, внесли в Госдуму. Инициаторами документа стали депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Борис Пайкин.
Сейчас самым суровым наказанием за подобное нарушение является лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев. Если выезд на встречку совершается не первый раз, водитель может лишиться прав на год. Новый законопроект предлагает наказывать штрафами либо лишением прав на срок от двух до 12 месяцев.
Авторы закона отмечают, что выезд на встречную полосу не всегда создаёт аварийные ситуации и часто вызван объективными причинами, например плохим качеством дороги, низкой освещённостью трассы и отсутствием разметки.