В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу

Сейчас самым суровым наказанием за подобное нарушение является лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев. Если выезд на встречку совершается не первый раз, водитель может лишиться прав на год. Новый законопроект предлагает наказывать штрафами либо лишением прав на срок от двух до 12 месяцев.