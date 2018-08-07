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Опубликовано 7 августа 2018, 10:14

Трансляцию аниме-игры удалили с YouTube из-за сексуальной женской груди

Фото &copy;&nbsp;Marvelous Entertainment

Фото © Marvelous Entertainment

На этот раз предметом спора стала японская игра под названием Peach Ball: Senran Kagura.

Разработчики японских аниме-игр серии Senran Kagura никогда не стеснялись показывать в своих проектах обнажённые части женского тела. Недавно это стало причиной удаления с "Ютуба" записи трансляции новой игры этой серии — Peach Ball: Senran Kagura.

Игра Peach Ball: Senran Kagura — это симулятор пинбола с девушками в откровенных нарядах. В игре можно увидеть трусики женских персонажей, огромные груди и всё в таком духе.

Недавно разработчики решили провести трансляцию на "Ютубе", дабы показать геймерам, как выглядит их новый проект. В итоге администрация сервиса решила, что эта игра нарушает правила использования "Ютуба", и удалила видео без каких-либо предупреждений.

Сама же игра Peach Ball: Senran Kagura выходит 13 декабря.

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Сергей Сурепин
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