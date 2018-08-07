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Опубликовано 7 августа 2018, 10:34

Искусственный интеллект использовали для борьбы с гендерным неравенством в кино

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Институт гендера в медиа Джены Дейвис, инженеры машинного обучения Google и другие учёные узнали, как часто женщины появляются на экранах.

Результаты исследования показали, что женщины не только реже появляются на экранах, им также меньше дают реплик в фильмах. Однако исследователи не сдались — они решили изменить ситуацию.

Всего учёные изучили 100 самых кассовых фильмов в США за 2014–2016 годы. Единственный жанр, где женщины появляются чаще мужчин, — хоррор. Меньше всего женщин в боевиках, биографических и криминальных фильмах.

Что же касается времени, когда женщинам дают слово в кино, то во всех жанрах мужчины говорят больше. В хоррорах мужские реплики занимают 53% всех разговоров, в романтических фильмах — 55%, в комедиях — 54%, в биографиях — 66%, в криминальных фильмах — 74%. В фильмах, удостоенных Оскара, женщин тоже меньше, чем мужчин.

Согласно опросу института, после знакомства с результатами исследования 68% создателей фильмов внесли изменения как минимум в два своих проекта.

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Сергей Сурепин
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