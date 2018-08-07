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Опубликовано 7 августа 2018, 10:55

Искусственный интеллект Илона Маска победил команду профессионалов в Dota 2

Фото &copy; OpenAI

Фото © OpenAI

Боты обыграли людей в двух матчах. ИИ проиграл только один раз, когда персонажей для матча выбирали зрители.

5 августа в офисе OpenAI в Сан-Франциско прошёл матч по Dota 2 между системой искусственного интеллекта OpenAI Five и командой людей. В команду людей входили четверо комментаторов (в их числе и бывшие профессионалы: Уильям Ли, Остин Уолш, Иоаннис Лукас и Бэнь У) и пятый действующий профессиональный игрок Дэвид Тан.

Состав команды выбирали из статистики игроков. Дело в том, что их перцентиль равен 99,95%. Это означает, что их ранг в игре выше, чем у 99.95% пользователей.

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу искусственного интеллекта. Боты OpenAI лидировали на обеих картах с самого начала и до финала боя. В начале каждого матча OpenAI прогнозировал вероятность собственной победы — она составляла 95%.

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Сергей Сурепин
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