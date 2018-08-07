Курт Рассел заступился за Ганна, назвав Disney слишком чувствительными

Актёр надеется на то, что режиссёра Джеймса Ганна всё же простят и вернут ему кресло постановщика.

Голливудский актёр Курт Рассел, игравший во второй части фильма "Стражи Галактики", прокомментировал увольнение Джеймса Ганна с поста режиссёра. Он должен был снимать третью часть фильма.

Это печально. Но сейчас это часть нашего естества. Я понимаю это. Кажется, мы стали слишком чувствительны в отношении не тех людей. Курт Рассел

Также Рассел добавил, что сценаристы и комики всегда выходят за рамки, стараясь найти то, что может потенциально понравиться людям. Актёр считает, что "Стражи Галактики" были как раз таким проектом. Рассел надеется, что Ганна простят.