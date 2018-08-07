Курт Рассел заступился за Ганна, назвав Disney слишком чувствительными
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Актёр надеется на то, что режиссёра Джеймса Ганна всё же простят и вернут ему кресло постановщика.
Голливудский актёр Курт Рассел, игравший во второй части фильма "Стражи Галактики", прокомментировал увольнение Джеймса Ганна с поста режиссёра. Он должен был снимать третью часть фильма.
Это печально. Но сейчас это часть нашего естества. Я понимаю это. Кажется, мы стали слишком чувствительны в отношении не тех людей.
Курт Рассел
Также Рассел добавил, что сценаристы и комики всегда выходят за рамки, стараясь найти то, что может потенциально понравиться людям. Актёр считает, что "Стражи Галактики" были как раз таким проектом. Рассел надеется, что Ганна простят.
Напомним, режиссёра уволили 20 июля, после того как в Сети обнаружили его твиты за 2008 год. В них он шутил про педофилию и СПИД.