Fallout 76 не выйдет в Steam
Фото: © Bethesda Softworks LLC
Несмотря на это, бета-версия долгожданной игры будет доступна без каких-либо ограничений для геймеров.
Представитель компании Bethesda заявил, что игра Fallout 76 не выйдет в Steam. Вместе с этим компания обновила официальные правила бета-тестирования игры.
Разработчики заявили, что участникам тестирования будет доступна полноценная версия игры с возможностью переноса прогресса. Также в компании отметили, что сыграть в Fallout 76 на ПК можно будет только через специальное приложение Bethesda, доступное для скачивания на официальном сайте.
Напомним, выход Fallout 76 запланирован на 14 ноября. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.