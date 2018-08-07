Несмотря на это, бета-версия долгожданной игры будет доступна без каких-либо ограничений для геймеров.

Представитель компании Bethesda заявил, что игра Fallout 76 не выйдет в Steam. Вместе с этим компания обновила официальные правила бета-тестирования игры.

Разработчики заявили, что участникам тестирования будет доступна полноценная версия игры с возможностью переноса прогресса. Также в компании отметили, что сыграть в Fallout 76 на ПК можно будет только через специальное приложение Bethesda, доступное для скачивания на официальном сайте.